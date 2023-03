Depuis plus d'un an que la Russie a lancé une offensive en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain avec le bilan qui s'alourdit de plus en plus chaque jour. Alors que les combats se sont intensifiés ces dernières semaines à Bakhmout, région ukrainienne ciblée par les forces russes, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a assuré dans une déclaration pendant une interview que rien ne peut être écarté. Et que les forces russes pourraient bien lancé un assaut sur la capitale ukrainienne Kiev.

Medvedev avertit! "Les forces russes pourraient devoir avancer jusqu'à Kiev ou Lviv en Ukraine", a déclaré l'ancien président de la Russie Dmitri Medvedev, au cours d'une interview accordée aux russes. "Rien ne peut être exclu ici. Si vous devez aller à Kiev, alors vous devez aller à Kiev, si vous devez aller à Lviv, alors vous devez aller à Lviv afin de détruire cette infection", a déclaré l'ancien président de la république de la Fédération de Russie Dmitri Medvedev, cité par l'une des plus importantes agences de presse du pays de Vladimir RIA Novosti. Pendant ce temps, l'Ukraine affirme être sur le point de lancer une contre-offensive.

Pour rappel, dans la journée d'hier, nous rapportons une déclaration de l'ancien président russe Dmitri Medvedev dans laquelle il affirmait que arrêter Poutine serait comme une «déclaration de guerre». En effet, M. Medvedev avait déclaré que si un tel événement devait se produire, les missiles russes seraient dirigés vers des cibles telles que le Bundestag et le bureau du chancelier en Allemagne. Il avait dans une autre déclaration avertit l'Occident sur les risques « d’apocalypse nucléaire » qui augmentaient sérieusement avec les livraisons d'armes occidentales à Kiev.