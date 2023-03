En république du Togo, la Brigade de Recherche et d'Investigation de la Direction Générale de la Police Nationale (BRI-DGPN) a mis la main sur un présumé cybercriminel de nationalité Nigériane résident à Lomé. Le mis en cause cible principalement les entreprises et organisations humanitaires étrangères. Les investigations qui ont été couronnées par l'arrestation de cet homme ont été entamées par les autorités judiciaires suite à la plainte d'une entreprise espagnole victime d'escroquerie.

Appartenant à un réseau de cybercriminel bien organisé, le mise en cause a reconnu les faits portés à sa charge. Cet homme qui serait un vendeur de friperie a pu gruger plus de six cent vingt-huit millions huit cent mille francs (628.800.000F) CFA chez ses victimes dans la période allant de janvier 2019 à mars 2023. L'entreprise espagnole qui s'est retrouvée dans le filet de cet escroc a fait recours à la justice suite à un transfert de trois mille (3000) euros fait sur le compte bancaire d'un prétendu cabinet d'avocats.

Suite aux investigations, ce cabinet s'est avéré inexistant. Les sous ont été versés sur le compte bancaire d'une société appartenant au réseau d'escrocs du cybercriminel épinglé. Le mode opératoire de cette chaine d'arnaqueurs consiste à tromper la vigilance des entreprises et organisations humanitaires étrangères par de faux documents administratifs et leur proposer des affaires alléchantes au Togo. Ainsi, ils arrivent à soutirer de l'argent à leur cible. Leur système pourrait constituer un facteur de découragement des investisseurs étrangers vis-à-vis du Togo. Alors la justice Togolaise traite avec rigueur ce dossier et invite à la vigilance. Elle rassure qu'elle met les bouchées doubles pour arrêter tout ce réseau de malfaiteurs.