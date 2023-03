Les Guépards du Bénin ont affronté le 29 mars 2023 à Kigali les Amavubi du Rwanda, ceci dans le cadre de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023. Les deux sélections nationales se sont séparées sur un score de parité de 1 but partout. Lors de la conférence de presse d’après-match au Rwanda, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a révélé que le Bénin a porté une réserve contre un joueur rwandais.

Selon l’entraîneur national, il s’agit du numéro 11 Rwandais (Kevin Muhire) qui a reçu un carton jaune au match aller à Cotonou (3e Journée des éliminatoires) à la 68ème minute et que ce même joueur a reçu un carton jaune contre le Sénégal (Match de la 2è journée des éliminatoires) à la 74ème minute. « La CAF nous a fait beaucoup souffrir avant ce match (Rwanda Vs Bénin), avec les va-et-vient, et là on a constaté qu'elle n'a même pas suspendu un joueur qui a eu deux cartons jaunes. Nous l'avons signalé au commissaire au match. Nous avons porté une réserve au coup d'envoi de la rencontre», a-t-il laissé entendre.

« La justice sportive demande que cela soit sanctionné et vous connaissez les sanctions », a-t-il dit. Pour le sélectionneur des Guépards du Bénin, la loi dit que le match est perdu 0-3. Le même cas est arrivé au Nigéria quand ils ont joué contre l'Algérie lorsqu’ il avait un joueur qui s'appelle Cheme Abdoulaye qui avait pris un carton jaune dans un match préliminaire de la Coupe du monde, a-t-il révélé.