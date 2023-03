L’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem) a un nouveau bureau pour sa 9ème mandature. Les membres ont été élus puis installés le vendredi 17 mars 2023 à la Maison des médias Thomas Mégnassan à Cotonou pour un mandat de trois ans. La cérémonie d’installation a été présidée par l’Assemblée spéciale constituée de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) et du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (Cnpa-Bénin).

Le nouveau président de l’Odem du Bénin est Ulrich Vital Ahotondji. Il a été élu au même titre que les quatre autres membres de la 9ème mandature de l’Odem. La liste complète des membres du nouveau bureau se présente comme suit : – Président : Vital AHOTONDJI – Vice-Président: Firmin GBÈKAN – SG: Tanguy AGOÏ- TG: Pulchérie GBÈMÈNOU – Rapporteur : Adrien TCHOMAKOU. Les commissions techniques ont également été constituées après la formation du bureau. Retrouvez la liste des membres des commissions ci-dessous.

Composition du bureau de la 9ème mandature de l’Odem

Président : Ulrich Vital Ahotondji

Vice-président : Firmin Gbèkan

Secrétaire général : Thanguy Agoï

Trésorier général : Pulchérie Gbèmènou

Rapporteur : Adrien Tchomakou

Les membres des commissions techniques

Presse Ecrite : Soubérou Moudachirou

Sylvanus Ayimavo

Télévision : Patrick Djossou

René Adéniyi

Technologies de l’information et de la communication : Germain Akouété

Paulin Vissoh

Radio : Ulrich Garba

Richard Sègnon