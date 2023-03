L’international footballeur argentin, Lionel Messi, sera en fin de contrat à l’été 2023. Cependant, le septuple ballon d’or n’a pas, pour le moment, trouvé d’accord avec les dirigeants du Paris saint-Germain. Mais à cause du fair-play financier, le PSG ne devrait pas garder à la fois Messi, Mbappé et le brésilien Neymar. Selon plusieurs médias, le PSG ne veut pas se séparer de deux derniers. Toutefois, la presse indique que plusieurs clubs sont prêts à recruter l’Argentin. Au nombre de celles-ci figure son ancien club, le FC Barcelone, l’Inter Miami, ou encore les Newell’s Old Boys.

« Le souhait de Neymar est de terminer sa carrière au PSG »

À en croire plusieurs observateurs, il n’est pas évident que Neymar quitte le PSG. « Neymar est souvent associé à un retour à Barcelone et à d'autres mouvements, mais il est resté au PSG et cela semble devoir rester le cas - parce que le joueur de 31 ans veut y finir sa carrière » a déclaré le journaliste David Ornstein, du média sportif The Athletic. « Mais indépendamment de l'aspect financier, le souhait de Neymar est de terminer sa carrière au PSG et de l'aider à remporter d'autres succès, en particulier dans la seule compétition qu'il n'a pas encore conquise » a-t-il ajouté.

Pour rappel, ces informations interviennent plusieurs mois après que la presse sportive avait annoncé une brouille entre Mbappé et Messi, dans le dossier Neymar. Le média espagnol Mundo Deportivo qui avait évoqué un "court-circuit" affirmait qu'il existe une brouille entre Lionel Messi et Kylian Mbappé sur l'avenir de Neymar. D’après la source, Messi avait estimé que pour le bien de l'équipe, le joueur brésilien ne devrait pas partir, tandis que Mbappé, lui, voulait que le celui-ci quitte le PSG. Si ce départ était une réalité, il devrait coûter cher au club de la capitale française puisque le brésilien est lié par contrat avec le Paris saint-Germain jusqu'à au moins 2026.