Lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias ce vendredi 4 mars 2023, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji s'est prononcé par rapport aux actions menées par les dirigeants béninois pour les ressortissants du Bénin qui résident en Tunisie. En effet, suite à la violence infligée aux noirs résidents en Tunisie ces derniers temps, les béninois n'ont pas manqué de se préoccuper du sort de leurs proches et concitoyens qui vivent dans ce pays.

‹‹ Nous n'avons pas enregistré en ce moment le besoin de rapatriement. Le ministère des Affaires étrangères fait les diligences qu'il faut par les canaux qui existent en la matière. Et si demain nous avons le moindre souci relativement à un ou plusieurs de nos concitoyens à qui il faut prêter des forces, le gouvernement jouera sa partition avec beaucoup d'engagement ››, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji. Il a notifié que les béninois ne sont généralement pas impliqués dans les affaire d'immigration clandestine et qu'ils ne se lancent pas également dans des activités illégales à l'extérieur.

‹‹ Mais il faut savoir aussi qu'en général très peu de Béninois sont en cas d'immigration clandestine ou qui dans le pays d'accueil s'adonnent à des activités qui pourraient les exposer particulièrement à certains types d'exactions ou de représailles . Nos concitoyens qui sortent du pays sont en règle en général et c'est le cas de la Tunisie ››. La population béninoise qui réside en Tunisie est constituée des étudiants et de quelques travailleurs. Cependant, des médias internationaux révèlent que les ressortissants noirs sont victimes d'interpellations, d'arrestations et de violences sans aucune distinction de leur statut légal.