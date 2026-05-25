Bénin : après sa nomination, Dr Sèdami Mèdégan Fagla reçoit les félicitations de l’ECOFEPA/CEDEAO

La nomination de Dr Sèdami Mèdégan Fagla au sein du gouvernement béninois a été saluée par la Présidente de l’ECOFEPA/CEDEAO, Dr Chantal FANNY. Dans une publication empreinte d’émotion, la responsable ivoirienne a mis en avant le parcours, les qualités humaines et le leadership de la nouvelle ministre béninoise.

Message de félicitations de Dr Chantal FANNY, Présidente de l’ECOFEPA/CEDEAO

C’est avec beaucoup d’émotion, de fierté et de reconnaissance envers Dieu que j’ai appris la nomination de ma petite sœur, Dr Sèdami Mèdégan Fagla, en qualité de Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en charge de la Formation Technique du Bénin.

Et oui, je peux me permettre de l’appeler ainsi, car au-delà des fonctions et des institutions, des liens humains sincères se créent parfois au fil du temps. Depuis notre rencontre il y a environ six ans dans les espaces de la CEDEAO et de l’ECOFEPA, dont elle fut membre active, elle n’a jamais cessé de m’honorer par son éducation exceptionnelle, sa loyauté, son humilité, mais aussi par sa force de caractère, son intelligence et son charisme.

Même après son départ, nos liens sont restés forts. Son frère, lorsqu’il vient à Abidjan, ne manque jamais de passer me saluer, et elle-même a choisi d’être la maman de cœur de mon fils aîné, avec lequel elle entretient une relation d’une profondeur et d’une affection qui me dépassent parfois.

Aujourd’hui, voir cette femme brillante accéder à de si hautes responsabilités me remplit de joie. En tant que Présidente de l’ECOFEPA, c’est également une immense fierté de voir une ancienne membre de notre réseau poursuivre un parcours aussi inspirant au service de son pays et de l’Afrique.

C’est aussi la preuve que Dieu élève toujours, en Son temps, les personnes de valeur, celles qui savent rester humbles même dans la vérité, fermes sans arrogance, fortes sans perdre leur humanité. Je suis également admirative du choix porté par le nouveau Président béninois sur une équipe jeune, active et composée de femmes et d’hommes brillants au service de leur nation.

Que Dieu assiste le Gouvernement béninois, accorde sagesse à ses dirigeants et fasse régner la paix, l’unité et la réussite pour le bonheur du peuple béninois. Félicitations ma petite sœur. Que cette nouvelle mission soit une source d’impact, de grâce et d’accomplissement.

S.E.Mme Dr Chantal FANNY

Présidente de l’ECOFEPA/CEDEAO

Ancienne Vice-Présidente du Sénat de Côte d’Ivoire

Sénatrice de la Région du Folon

Ambassadeur