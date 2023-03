‹‹ Comment on peut demander comme caution 50 mille francs à un locataire à qui on vend même le kilowatt à 300 f CFA au vu et au su de tous? Caution non-remboursable encore disent-ils ? Et personne pour crier gare !! ››, a publié l'humoriste béninois Prince Yadjo sur sa page Facebook. Il dénonce les surfacturations qu'infligent les propriétaires de maison à leurs locataires sur les coûts d'électricité. Il met l'accent sur la commune d'Abomey-Calavi où ce jeu des propriétaires cause plus de grincement de dents.

En effet, certains propriétaires ne prennent pas des compteurs personnels pour chaque chambre de leurs maisons. Ainsi, ils rendent la vie impossible à leurs locataires qui ne sont pas en capacité de faire une demande de compteur personnel à la Société Béninoise d'Energie Électrique, ni de s'acheter un décompteur. Il faut préciser que la population de la commune d'Abomey-Calavi essentiellement concernée par la dénonciation de l'humoriste est composée d'un effectif important des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi dont la situation financière n'est pas aisée.

Selon Prince Yadjo, le comportement de ces propriétaires de maisons porte à croire qu'ils sont des distributeurs agréés de la SBEE. Leurs maisons semblent être une République à part où ils ont le droit d'inventer tous frais fantaisistes sur les prestations de la Société Béninoise d'Energie Électrique sans faire fasse à aucune sanction. ‹‹ Tellement le pays s'augmente en superficie, d'autres ont bien pensé de créer leur République à part avec pour constitution la loi de la domination ››, dénonce l'artiste. ‹‹ Ça doit cesser pour le grand bonheur de la Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) ››, ajoute t-il. Il invite les autorités à prendre des mesures drastiques pour mettre fin à cette pagaille des propriétaires de maison. ‹‹ À quand la mise en oeuvre effective du projet de l'électrification rurale ? Les raccordements de certains villages et quartiers de ville d'Abomey Calavi seraient possible quand ? ››. L'humoriste a achevé son texte par ces questions.