Depuis plusieurs mois, l'ancien président américain, Donald Trump, a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Dans une vidéo publiée sur son réseau social, il a présenté son programme pour l'avenir des États-Unis, qui selon lui a "perdu son audace". Pour le magnat de l'immobilier qui vise encore le bureau ovale, l'avenir de l'Amérique passe par la création de 10 "villes de la liberté" futuristes implantées ex nihilo sur des terres fédérales reculées. Ces nouvelles villes offriront une opportunité unique à des centaines de milliers de jeunes et d'autres personnes de réaliser le "rêve américain".

Au cours de la présentation, le président Donald Trump a clairement afficher son objectif pour le futur des américains. "Notre objectif sera un saut quantique dans le niveau de vie américain", a déclaré l'ancien président qui semble être convaincu que "c'est ce qui va arriver". Il a poursuivi dans la même direction en disant qu'il veut s'assurer que l'Amérique conduise la révolution de la mobilité aérienne et pas son concurrent la Chine. "Tout comme les États-Unis ont mené la révolution automobile au siècle dernier, je veux m'assurer que l'Amérique, et non la Chine, mène cette révolution de la mobilité aérienne", a affirmé l'ex-président.

Pour cela, l'ancien président Donald Trump veut donner la possibilité aux résidents de ses villes futuristes de se déplacer grâce à des "véhicules à décollage et atterrissage verticaux". Il a également évoqué la mise en place de "monuments imposants à nos vrais héros américains" et l'idée de concours des meilleures idées pour ces villes. Il faut préciser qu'en tant que candidat potentiel, Trump est susceptible de rencontrer une opposition féroce de la part des démocrates et de certains membres de son propre parti.

D'ailleurs, une ex-ambassadrice de son administration l'a défié officiellement en annoncant sa candidature il y a quelques semaines. Bien que son programme soit ambitieux, beaucoup critiquent ses politiques passées et son comportement en tant que président, le qualifiant de dangereux et divisif. Cependant, Trump est bien connu pour sa capacité à mobiliser une base de supporters fidèles, et il est probable qu'il utilisera cette énergie pour rassembler ses partisans en vue de la prochaine élection présidentielle.