La bibliothèque de la Fondation Vallet sise à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi a abrité le samedi 18 mars 2023, la cérémonie du lancement du livre « Le Cœur des yeux » de Fabrice Olavi Tossa. Dans son livre, l’auteur nous invite à travers l’errance des vers d’amour rythmés par diverses thématiques proposées. Etudiant en Mathématiques, Esaïe Corneille, dans la présentation de cet ouvrage, a fait savoir que « l’auteur de l’œuvre est un manifeste apolitique et sentimental ».

Ce dernier sacrifie l’objet traditionnel de la poésie des temps révolus. L’étudiant en Mathématiques a précisé que Fabrice Olabi Tossa reste lui-même et fait parler son corps dans une simplicité légendaire car, il nous secoue les sens en nous invitant à la table de la détermination pour l’atteinte de nos objectifs, ceci en nous demandant de mettre Dieu au centre de nos réalités quotidiennes. Fabrice Olabi Tossa nous enseigne également que le travail est un trésor. Quant au responsable des éditions « Béninlivres », Eskil Agbo, il a constaté que beaucoup de jeunes s’intéressent à la poésie, à la position des poèmes mais, ils s’efforcent dans la grandiloquence à chercher les expressions, les mots rares et on n’arrive plus à cerner le message ou les messages de leurs textes. Il a reconnu que ce n’est pas le cas au niveau du jeune auteur Olabi Fabrice Tossa. Selon lui, ce sont des textes fluides et très faciles à comprendre.