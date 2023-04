Lionel Messi va-t-il quitter le Paris Saint Germain à la fin de la saison ? Selon diverses sources, il se pourrait bien que l'avenir du champion du monde argentin se dessine loin de la capitale française. Les spéculations vont bon train sur la prochaine destination de La Pulga. Le contrat du septuple ballon d'or expire avec le PSG cet été. D'après des sources concordantes, les dirigeants parisiens tentent le forcing pour prolonger leur superstar. Le très renseigné journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a fait une annonce fracassante sur l'avenir de Messi.

Le journaliste a indiqué que le club saoudien d'Al-Hilal est prêt à offrir au champion du monde argentin le salaire démentiel de 400 Millions d'euros par an pour qu'il rejoigne le club, grand rival d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Si Messi accepte cette offre, il deviendra le joueur de mieux payé de l'histoire du football. Pour le moment, nous n'en sommes pas là et La Pulga n'a pas encore pris de décision officielle. Même quand on est champion du monde, quadruple vainqueur de la LDC, 8 fois ballon d'or, l'offre d'Al-Hilal fait réfléchir.

Les clubs saoudiens disposent de gros moyens et ils sont prêts à toutes les folies pour faire la promotion de leur championnat en faisant venir de grandes stars. Même s'il privilégie la poursuite de sa carrière en Europe, Lionel Messi ne va pas rester indifférent à l'offre d'Al Hilal. Le PSG de son côté ne compte pas abdiquer, mais l'argentin ne semble pas trop emballé à l'idée de poursuivre l'aventure parisienne. L'Inter Miami, club de la MLS, serait entrain de faire des pieds et des mains pour tenter de recruter celui qui est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Le club dirigé par David Beckham sonde régulièrement l’entourage du joueur pour faire des propositions.

Ces derniers jours, il ressort que le FC Barcelone a pour ambition de faire revenir Leo Messi à la maison. C'est en Catalogne que La Pulga a écrit sa légende et il serait très enthousiasmé à l'idée de repartir dans son club de cœur. Des sources bien introduites affirment que le FC Barcelone a enclenché divers mécanismes sur le volet financier afin d'avoir les fonds nécessaires pour rapatrier l'enfant prodigue. La balle est dans le camp du champion du monde qui n'a encore fait aucune déclaration officielle sur son avenir.