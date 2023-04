Koko Da Doll, une figure transgenre bien connue de la communauté LGBTQ+ d'Atlanta, a été assassinée cette semaine dans des circonstances encpre mystérieuses. Kilya Williams, la sœur de Koko, a confirmé que sa sœur avait perdu la vie après avoir quitté un complexe d'appartements à l'ouest du centre-ville d'Atlanta. Le corps de Koko a été retrouvé sur un trottoir à côté d'un centre commercial très fréquenté. Les autorités ont publié une vidéo de surveillance montrant une personne en maillot de sport marchant vers l'entrée d'un immeuble, et les détectives tentent actuellement d'identifier cette personne pour les aider dans leur enquête sur l'homicide.

Koko Da Doll était une femme transgenre de 35 ans, également connue sous le nom de Rasheeda Williams. Elle s'était fait remarquer plus tôt cette année en apparaissant dans le documentaire "Kokomo City", qui explorait la vie de femmes noires transgenres à Atlanta et les dangers auxquels elles sont confrontées. Dans le documentaire, Koko a parlé ouvertement de sa vie en tant que travailleuse du sexe et des menaces de violence auxquelles elle était parfois confrontée. Malgré les défis auxquels elle faisait face, Koko était fière de son identité transgenre et voulait raconter son histoire.

"Elle n'a pas honte de qui elle était", a déclaré sa sœur Kilya Williams. "Si elle en avait honte, elle n'aurait jamais fait le documentaire. Elle était fière de qui elle était parce qu'elle venait d'une famille aimante et accueillante". Le meurtre de Koko Da Doll est une perte tragique pour sa communauté et sa famille et met en lumière les risques auxquels les femmes transgenres sont confrontées chaque jour. Espérons que la police fera la lumière sur cette nouvelle affaire de meurtre qui s'est produite aux USA