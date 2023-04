Initié par le ministère des affaires sociales et de la microfinance avec l'UNICEF et l'UNFPA au profit de la jeunesse montante, la première phase du programme mentorat par les femmes pour les filles du Bénin intitulé « 75xElles »,a pris fin mercredi 12 avril 2023 à Cotonou. En présence de la représentante résidente au Bénin de l'UNICEF, de la ministre des affaires sociales et de la microfinance et de la chanteuse béninoise Zeynab, ambassadrice nationale de l'UNICEF, les manifestations de la première phase de ''75xElles'' ont pris fin le mercredi 12 avril dernier à Cotonou dans une atmosphère conviviale et inoubliable avec de nombreux engagements.

Cette initiative a été l'occasion adéquate pour que des personnalités féminines de haut niveau venues de différents horizons mettent leurs connaissances au service des jeunes femmes de 18 à 24 ans afin de leur servir de modèle dans leur projet de vie familiale et professionnelle. D'après la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, l'idée est partie du constat selon lequel les jeunes femmes ont besoin d'un modèle de réussite pour les inspirer et leur donner de l'espoir.

‹‹ Vous venez donc grâce à la disponibilité de vos mentors, d'obtenir tout ce qu'il vous faut pour devenir des acteurs majeurs de développement. Vous avez reçu des paquets d'informations sur des expériences acquises au fil de plusieurs années de pratique. Il faut en profiter et surtout faire en sorte que ce partage influence positivement vos choix d'avenir et que d'autres jeunes autour de vous en profitent ››, a déclaré la ministre des affaires sociales, Véronique Tognifodé.