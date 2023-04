Le lancement du concours de recrutement d'internes des hôpitaux s'est tenu ce mardi 11 avril 2023 à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. Cet événement a connu la présence du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, de la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Éléonore Yayi Ladékan. Ce concours de recrutement vise à recruter 30 médecins ou étudiants en médecine qui entreront dans un circuit de 4 à 5 ans de formation pour devenir des spécialistes accomplis.

L'objectif du gouvernement à travers ce concours est de créer une nouvelle génération d’élites dans le domaine de la médecine. Les nouvelles recrues seront d’office au terme de leur formation, des enseignants du supérieur. « La mention particulière de ce concours est que le gouvernement a pris la décision que désormais, les internes des hôpitaux deviendront systématiquement des enseignants du supérieur. Ceux qui composent aujourd'hui et qui deviendront demain les internes des hôpitaux, vont devenir la relève qui va permettre d'assurer les enseignements au niveau des facultés des sciences de la santé de notre pays d'ici 4 à 5 ans », a déclaré le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

« Ce concours n’est pas comme les autres. Pendant une année, l'ensemble des candidats potentiels se prépare chaque semaine avec un comité de préparation composé des enseignants des universités de Cotonou et de Parakou qui leur apprend comment traiter les différentes questions de l'ensemble du curricula de formation en science médicale. Pendant un an, ils ont été préparés et aujourd'hui ils vont composer après avoir tiré au sort une des questions préparées », a-t-il précisé. Le concours comporte 4 épreuves théoriques dans 4 domaines différents et une question pratique. Ils sont 45 candidats à plancher dans le cadre de ce concours qui prend fin vendredi prochain.