Du 05 au 08 avril 2023, la ville du Durban en Afrique du Sud a accueilli la première édition du Championnat africain de football scolaire (Can) organisée par la Confédération africaine de football (Caf). Au terme de la compétition, c’est Fountain Dodoma gate secondary school de la Tanzanie chez les filles et Cs Sékou Ben Sylla de la Guinée qui se sont adjugés des titres de la première édition de ce championnat africain scolaire.

En finale, Fountain Dodoma gate secondary school a battu les Marocaines de l’école Omar Ibn Khatab par 3 buts à 0. Quant au Cs Sékou Ben Sylla, il a dicté sa loi, lors des épreuves fatidiques des tirs au but, à l’équipe de Clapham High School de l’Afrique du Sud par 5 tirs contre 4 après que les deux équipes se soient séparées pendant le temps réglementaire sur un score de 1 but partout.

Concernant les deux représentants béninois qui ont pris part à ce tournoi, les garçons du Ceg Sainte Rita de Cotonou et les filles du Ceg Cobly ont fini le championnat africain sans la moindre médaille. Les filles du Ceg Cobly ont été éliminées dès le premier tour après avoir perdu leur dernière rencontre par 1 but à 0 face à Csg Mfilou du Congo. En cas de victoire contre la formation congolaise, les Béninoises devraient se qualifier pour le second tour mais, elles ont été battues. Elles ont terminé à la 3ème place de leur groupe avec quatre points. Les garçons du Ceg Sainte Rita, ont courbé l’échine au match de classement devant les jeunes élèves de l’école Salima du Malawi par 3 buts à 1. Ils finissent ainsi cette compétition à la 4ème place. En demi-finales, les Béninois ont été défaits par Clapham High School de l’Afrique du Sud.

Le podium final par catégorie

Garçons

Or : Cs Ben Sekou Sylla (Guinée)

Argent : Clapham High School (Afrique du Sud)

Bronze : Salima Ss (Malawi)

Filles

Or : Fountain Gate Dss (Tanzanie)

Argent : Omar Ibn Khatab (Maroc)

Bronze : Scan Aid (Gambie)

Récompenses financières

1ère place : 300 000 dollars

2ème place : 200.000 mille dollars

3ème place : 150.000 mille dollars