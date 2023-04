À seulement 23 ans, le rappeur américain NBA YoungBoy est devenu père pour la onzième fois. Un cas qui suscite de nombreux débats sur les responsabilités familiales et la gestion de la paternité chez les célébrités. Parmi les exemples les plus marquants de ces dernières années, on trouve également Nick Cannon, qui compte déjà douze enfants avec six femmes différentes. NBA YoungBoy, de son vrai nom Kentrell DeSean Gaulden, est un rappeur talentueux qui a connu un succès fulgurant ces dernières années. Mais au-delà de sa carrière musicale, c'est sa vie personnelle qui attire l'attention. Avec onze enfants à seulement 23 ans, certains se demandent si le jeune homme est en mesure d'assumer ses responsabilités de père.

De son côté, Nick Cannon, célèbre animateur et comédien américain, a récemment exprimé son désir d'avoir un enfant avec la superstar Taylor Swift, suite à sa séparation d'avec Joe Alwyn. Lors de son passage dans l'émission "The Howard Stern Show", Cannon a évoqué sa propre expérience en tant que père de douze enfants, insistant sur le fait que cela ne l'empêche pas d'envisager d'agrandir encore sa famille.

Sur la toile, le cas de ces deux célébrités soulève la question de la responsabilité parentale dans le monde du spectacle. Comment gérer une famille nombreuse tout en maintenant une carrière réussie ? La réponse à cette question semble varier d'une personne à l'autre.

Pour le chanteur Akon, Nick Cannon est un exemple de père responsable malgré le nombre élevé d'enfants qu'il doit élever. Lors d'une interview sur le plateau de l'émission The Zeze Mills, Akon a soutenu que Cannon n'a pas besoin d'être présent à chaque événement important de la vie de ses enfants pour prouver qu'il est un bon père. Cependant, cette opinion est loin de faire l'unanimité.

NBA YoungBoy est marié à Jazyln Michelle depuis janvier 2023, et ils ont ensemble deux enfants. Cependant, le rappeur a en tout onze enfants avec neuf femmes différentes, y compris sa femme actuelle. La presse américaine rapporte que l'enfant de la mannequin américaine Drew Valentina est le dernier né du rappeur.