TikTok gagne rapidement en popularité en Afrique, avec des dizaines de millions d'inscrits, mettant ainsi la pression sur Facebook (désormais Meta) pour maintenir sa position dominante sur le marché africain. Bien que ce nombre soit largement inférieur aux inscrits Facebook sur le continent, Meta ne veut pas se laisser surprendre. Selon RFI, Meta a lancé une initiative pour soutenir les influenceurs locaux en organisant un concours en ligne et des campagnes de formation en Afrique subsaharienne. Ces actions visent à créer un écosystème en ligne positif où les influenceurs africains peuvent exprimer leur créativité et générer des revenus.

Qui dit influenceurs dit abonnés. L'entreprise américaine veut ainsi séduire ceux qui attirent encore des visiteurs sur sa plateforme et se démarquer de TikTok considéré comme une application de divertissement puéril par ses détracteurs. Le géant américain compte aussi améliorer les revenus de ces derniers et se distinguer encore plus de son rival chinois qui lui, néglige les influenceurs qui font la popularité de la plateforme en Afrique. Meta encourage également les créateurs de contenu à adopter des pratiques d'influence responsables et travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour lutter contre les abus sur ses plateformes. Toutefois, malgré les efforts déployés, la croissance rapide de l'application chinoise soulève des inquiétudes pour Meta.

Pour conserver sa position dominante en Afrique, Meta doit relever plusieurs défis, notamment innover constamment et investir dans des initiatives locales afin de répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs africains. La concurrence avec TikTok exigera des efforts soutenus et des investissements continus pour que Meta puisse maintenir sa présence sur le continent africain.