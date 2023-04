Les causes du décès du rappeur américain Coolio, mort en septembre 2022, ont été révélées. Selon un rapport du médecin légiste, publié jeudi 06 avril 2023 par le comté de Los Angeles, l’artiste qui était âgé de 59 ans est mort des suites d’une overdose accidentelle de fentanyl. Cette drogue est un puissant opioïde de synthèse. Le document ajoute également que le rappeur avait plusieurs maladies cardiaques ainsi que de l’asthme. Le médecin légiste mentionne aussi dans son rapport que le quinquagénaire avait, avant le Fentanyl, pris de la phencyclidine, une substance dangereuse pouvant entraîner de graves troubles mentaux ou émotionnels.

Il avait été retrouvé inconscient dans la salle de bain

Notons que Coolio est l’auteur du tube mondial Gangsta's Paradise. La mort de Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, avait été annoncée par son agent. Selon plusieurs sources, il avait été retrouvé inconscient dans la salle de bain d'un de ses amis, à Los Angeles. Le rappeur aurait rendu l’âme après un malaise. L’homme âgé de 59 ans s’est définitivement éteint malgré toutes les tentatives de réanimation. Pendant près d’une heure, les services d’urgence avaient essayé, en vain, de ramener en vie le rappeur.

L’auteur du tube sorti en 1995, avait marqué son époque à un moment où d'autres légendes comme 2pac, Snoop Dogg, Dr Dre ou encore Notorious BIG étaient connus. Gangsta’s Paradise figurait sur la bande annonce du film Dangerous Minds. Les paroles du début du titre ont marqué toute une génération : « Alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je jette un coup d'œil à ma vie et je réalise qu'il ne reste plus grand-chose, parce que j'ai explosé et ri si longtemps que même ma mère pense que mon esprit est parti ». Coolio avait été nominé pour cinq autres Grammys au cours d'une carrière qui a commencé à la fin des années 1980.