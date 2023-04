Le célèbre chanteur nigérian, Davido, a récemment souhaité un joyeux anniversaire à sa femme, Chioma, sur les réseaux sociaux. Il a témoigné son amour inconditionnel et a fait référence à son dernier album à succès, "Timeless". Voici son message touchant sur instagram: « Aujourd'hui, je veux juste célébrer ma main droite ! Mon incontournable ! Joyeux anniversaire, ma chérie Chioma Que Dieu te bénisse. Ton amour est intemporel. C'est une histoire d'amour éternelle, je te l'assure ! »

L'album "Timeless" qui signifie intemporel est le quatrième album studio de David Adeleke, alias Davido, sorti le 31 mars 2023. Il a connu un immense succès et s'est hissé en tête du classement des albums iTunes aux États-Unis. Ce succès témoigne non seulement du talent de Davido, mais aussi de la portée et de l'impact de l'afrobeat sur la scène musicale internationale.

L'amour "intemporel" dont parle Davido dans son message d'anniversaire est également un clin d'oeil à son album "Timeless". L'artiste a réussi à rassembler des artistes talentueux du monde entier pour ce projet, comme les Nigérians Asake, Fave et The Cavemen, ainsi que les nouveaux membres de DMW, Morravey et Logos Olori. Parmi les autres collaborations notables figurent la chanteuse béninoise et lauréate d'un Grammy Award Angelique Kidjo, le rappeur britannique Skepta, le DJ et producteur sud-africain Musa Keys, le chanteur jamaïcain de dancehall/reggae Dexta Daps et le rappeur sud-africain Focalistic.

Le succès de l'album "Timeless" intervient également après la tragédie que Davido et sa femme Chioma ont vécue l'année dernière. Ils ont perdu leur fils, Ifeanyi, qui a été retrouvé mort dans la piscine de la maison de ses parents. La perte de leur enfant a profondément affecté le couple, mais ils ont réussi à surmonter cette épreuve grâce à leur amour inconditionnel et au soutien de leurs fans. En souhaitant un joyeux anniversaire à sa femme et en faisant référence à leur amour "intemporel" dans son album à succès, Davido montre que leur amour reste fort et inébranlable malgré les épreuves.