Le célèbre chanteur nigérian, Davido, est revenu sur le moment tragique de sa vie où il a perdu son fils. Ce dernier, du nom de Ifeanyi avait été retrouvé mort dans la piscine de la maison de ses parents, l’année dernière. Il s’agit d’un moment difficile sur lequel l’artiste s’est ouvert lors d’une interview accordée au média britannique, CNN. « Personne ne voudrait ça » a-t-il déclaré, tout en estimant que : « tout le monde sait que moi et Chioma ne méritions pas ça ». La perte de son fils l’a tellement affectée au point où il ne pouvait pas se rendre sur les réseaux sociaux. Mais, il a affirmé que ce sont les nombreux messages de soutien qu’il a reçus qui lui ont redonné du courage.

« Une chose qui m'a vraiment rendu assez fort »

« À un moment donné, je n'ai pas pu ouvrir mon Instagram pendant des semaines. Un jour, je viens de vérifier et j'ai vu des messages de toute sorte de personnes dans le monde. J'étais comme 'tu vas bien, tu vois tout le monde est d'enracinement pour toi.' C'est une chose qui m'a vraiment rendu assez fort pour me relever, retourner en studio et faire ce que j'aime » a-t-il confié à CNN. Au cours de son intervention, Davido a fait savoir que la mort d’Ifeanyi avait eu un impact sur son dernier album, qui n’était pas sorti à temps.

« Avant le décès de mon fils, nous avions terminé l'album. Mais c'était une situation tragique et j'ai vraiment dû me calmer et prendre du recul » a-t-il souligné. Pour rappel, après le décès de leur fils, Davido et Chioma se sont mariés. Ils ont échangé leurs vœux loin du regard du public. Selon les précisions qui ont été apportées par la presse, il s’agirait d’un mariage traditionnel qui a eu lieu dans la maison du père de l'artiste nigérian, le 6 novembre 2022. Ce dernier aurait versé la totalité du montant de la dot de son épouse. Plusieurs sources concordantes avaient indiqué que leur union a été avancée à cause du drame qui a secoué la famille.