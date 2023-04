Une exposition itinérante présentant des momies "accidentelles" de Guanajuato, une collection unique de momies datant du 19ème siècle, soulève des préoccupations parmi les experts et les responsables mexicains. Ces momies ont été découvertes en 1865 et sont exposées au Museo de las Momias de Guanajuato. Plus récemment, certaines d'entre elles ont été présentées lors d'une convention touristique à Mexico, attirant plus de 5 000 visiteurs le premier jour.

L'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique a exprimé son inquiétude quant à cette exposition, affirmant qu'il n'avait pas été informé de l'événement et n'avait pas été consulté sur les conditions de transport, de manipulation ou de présentation des momies. Les experts craignent des risques biologiques potentiels et des dommages causés aux momies fragiles, étant donné l'absence de garanties.

Le chef municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, a assuré que les momies avaient été transportées selon des protocoles stricts et conformément aux recommandations d'experts. Malgré cela, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique a demandé aux responsables de Guanajuato d'autoriser l'évaluation des momies afin de s'assurer de leur préservation et de leur sécurité.