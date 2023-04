Le célèbre rappeur béninois Dibi Dobo est actuellement au centre des discussions et des rumeurs concernant sa relation avec l'humoriste ivoirienne Eunice Zunon. Bien que les deux artistes collaborent sur des projets professionnels, la nature exacte de leur relation reste incertaine, alimentant les spéculations sur une possible histoire d'amour. Dibi Dobo, interrogé par la radio Peace FM sur sa relation avec Eunice Zunon, n'a ni confirmé ni infirmé clairement une relation entre eux. Il a déclaré : « Avec Eunice, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais en tout cas, c'est très kiffant, on est à fond pour le moment... ça fait un bon moment qu'on s'écrit sur les trucs et tout, on est là comme ça... ».

Ces propos volontairement ambigus laissent planer le doute sur la nature exacte de leur lien. Concernant les photos qui ont alimenté les rumeurs de couple, Dibi Dobo a expliqué qu'elles ont été prises lors d'un événement à Abidjan. Il a déclaré qu'il était avec elle dans le cadre des activités de sa fondation : « J'étais à Abidjan, j'ai appelé Eunice, elle avait un projet de faire plaisir à ces fans... ».

Cette rencontre entre les deux artistes semblait être axée sur un projet professionnel et des activités caritatives, mais les rumeurs de romance continuent de circuler. Eunice Zunon, de son côté, a également clarifié que leur collaboration se concentre sur un projet artistique qui rapprochera leurs pays et montrera un autre côté de sa personnalité. Elle a insisté sur l'importance de rester concentrés sur leur travail commun.