Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux concernant le divorce d'Achraf Hakimi, le joueur de football du club parisien, et son ex-épouse Hiba Abouk. Selon ces rumeurs, Hakimi aurait transféré tous ses biens au nom de sa mère, Sadia Mouth, afin de ne rien donner à son ex-épouse lors du règlement du divorce. Bien que l'information n'ait pas été vérifiée, cela a suscité de nombreuses moqueries et commentaires amusants sur les réseaux sociaux.

Dans le sillage de ces rumeurs, le champion de l'UFC Francis Ngannou a tweeté en soutien à Achraf Hakimi en disant : « Masterclass. Le seul et l’unique Achraf Hakimi ». Ce tweet exprime son appréciation de la manière dont Hakimi aurait protégé sa fortune en enregistrant toutes ses propriétés au nom de sa mère. Cependant, cette prise de position a provoqué des réactions mitigées parmi les internautes en raison des accusations de viol portées contre Hakimi.

Alors que certains internautes ont apprécié l'intelligence du joueur pour avoir échappé au plan de son ex-épouse et la réaction de Ngannou, d'autres ont critiqué sa prise de position en soutien à Hakimi compte tenu des accusations de viol. Les réactions sur les réseaux sociaux montrent à quel point cette histoire a captivé l'attention du public et soulignent l'importance des questions de responsabilité et d'éthique dans le sport et la vie des célébrités. Lire Les rumeurs sur le divorce du footballeur Achraf Hakimi amusent la toile