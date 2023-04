Dans une interview récente avec Tucker Carlson de Fox News, le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, Elon Musk, a révélé qu'il avait voté pour le président américain Joe Biden lors des élections de 2020. Cette déclaration a provoqué la colère de l'ancien président américain Donald Trump, qui a affirmé que Musk lui avait dit qu'il avait voté pour lui. Cependant, Musk a insisté sur le fait qu'il n'était pas un grand fan de Biden et qu'il préférerait une personne normale en tant que président.

Trump a exprimé son mécontentement sur sa plateforme Truth Social, où il a écrit : "Je ne crois pas qu'Elon Musk ait voté pour Biden, pas une minute ! Il m'a dit qu'il avait voté pour moi, mais qui le sait et qui s'en soucie ?" L'ancien président a également accusé Musk de chercher à se lier d'amitié avec l'administration Biden pour bénéficier de subventions gouvernementales et de permis nécessaires à ses entreprises.

Il est intéressant de noter qu'Elon Musk, très actif sur les réseaux sociaux, avait précédemment soutenu les républicains lors des élections de mi-mandat de 2022, exhortant les Américains à élire un Congrès républicain pour contrebalancer les démocrates du président Biden. Cependant, dans son entretien avec Tucker Carlson, il a confirmé avoir voté pour Joe Biden en 2020, expliquant qu'il ne considérait pas non plus Donald Trump comme la solution.

Dans l'interview, Musk a également abordé l'importance de la liberté d'expression sur des plateformes comme Twitter et Facebook, affirmant qu'elles avaient un rôle crucial dans une démocratie qui fonctionne. Il a déclaré : "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne...[et] le discours doit être aussi transparent et véridique que possible".