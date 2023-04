L'année 2023 marque un tournant historique dans le classement des personnalités les plus riches du monde établi par le magazine américain Forbes. En effet, pour la première fois, les titres d'homme et de femme les plus riches de la planète sont détenus par deux Français : Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, et Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L'Oréal. Ensemble, ces deux personnalités cumulent une fortune de plus de 270 milliards d'euros. Bernard Arnault, avec une fortune estimée à 180 milliards de dollars, a détrôné les magnats américains Elon Musk et Jeff Bezos, respectivement PDG de Tesla, Twitter, SpaceX et d'Amazon.

En 2022, Elon Musk et Jeff Bezos dominaient le classement, tandis qu'Arnault occupait la quatrième place. Cette année, Musk se retrouve à la deuxième place et Bezos à la troisième, précédant Larry Ellison, co-fondateur de l'éditeur de logiciel Oracle.

Le magazine Forbes attribue cette ascension fulgurante de Bernard Arnault aux fluctuations des cours de bourse et des taux de change. De son côté, Françoise Bettencourt Meyers, héritière du géant de la cosmétique L'Oréal, s'impose comme la femme la plus riche du monde. Ce classement 2023 témoigne ainsi de la puissance économique et de l'influence internationale de la France dans les secteurs du luxe et de la beauté.