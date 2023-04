La Corée du Nord continue de réagir aux diverses manœuvres militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud. Selon les informations rapportées par l’agence de presse nord-coréenne, KCNA, ce jeudi 6 avril 2023, Pyongyang a accusé les Washington et Séoul d’avoir augmenté le niveau des tensions dans la région, rapprochant davantage la situation à une guerre nucléaire. Toujours selon le média, la Corée du Nord promet de répondre, à ce qu’il considère comme une provocation, par une « action offensive ». Les propos rapportés par le média nord-coréen ont été tenus par l’analyste en sécurité internationale, Choe Ju Hyon.

La Corée du Nord fortement opposée à ces exercices

Ce dernier a critiqué les exercices entre les deux puissances. « L'hystérie de confrontation militaire imprudente des États-Unis et de ses partisans contre la RPDC conduit la situation sur la péninsule coréenne à une catastrophe irréversible... au bord d'une guerre nucléaire » a-t-il déclaré. Notons que la Corée du Nord est fortement opposée aux exercices militaires conjoints entre Washington et Séoul. Ces derniers, qu’il avait déconseillés, l’ont poussé à effectuer plusieurs tirs de missiles ces dernières semaines. Pour rappel, il y a plus d’une semaine, Pyongyang a effectué des tirs de missiles.

Le mercredi 22 mars 2023, l’armée sud-coréenne avait fait savoir qu’il s’agissait de plusieurs missiles de croisière, qui avaient été lancés en mer de l’Est. Au moment de la révélation de l’information, elle avait précisé que les caractéristiques détaillées des missiles étaient en cours d'analyse par les services de renseignement sud-coréens et américains. « L’armée sud-coréenne a détecté plusieurs missiles de croisière lancés en mer de l’Est » par la Corée du Nord, avait indiqué l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).