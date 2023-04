Le président américain Joe Biden s’est exprimé sur l’évolution de l’intelligence artificielle (IA). Hier mardi 04 avril 2023, lors d’une réunion avec les experts du Conseil de la Maison Blanche sur la science et la technologie, le chef de l’État américain a parlé des risques potentiels de l’IA. Si le locataire de la Maison Blanche reconnait que cette technologie pourrait faire face à des « épreuves très sérieuses, comme les maladies et le changement climatique », il a toutefois estimé qu’elle a « de potentiels risques pour notre société, notre économie et notre sécurité nationale ».

Il a demandé au Congrès des « limites strictes »

Au cours de son intervention, il a déclaré que les entreprises du secteur de la technologie doivent s’assurer que les produits qu’ils créent ne présentent aucun danger. « Sans garde-fous, nous voyons quelles sont les conséquences en matière de santé mentale et d'image de soi » a ajouté Joe Biden. L’occasion était aussi pour le président démocrate de demander aux parlementaires de mettre sur pied des « limites strictes » en matière de données personnelles recueillies par les entreprises de la tech. Pour rappel, Joe Biden n’est pas la seule personnalité à évoquer les risques de l’intelligence artificielle.

Il y a plus d’un mois, le milliardaire Elon Musk avait averti des dangers de la non-régulation de l’intelligence artificielle. Lors du sommet mondial du gouvernement à Dubaï, le patron de Twitter avait, selon le média américain CNBC, identifié au cours de cette rencontre l’IA comme « l'un des plus grands risques pour l'avenir de la civilisation ». « C'est à la fois positif ou négatif et c'est très, très prometteur, avec une grande capacité », a-t-il déclaré, ajoutant que « cela s'accompagne d'un grand danger ». Ce fut également l’occasion pour Elon Musk de déclarer que le bot « a illustré aux gens à quel point l'IA est devenue avancée ».