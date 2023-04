L'acteur de 55 ans, Jamie Foxx, a frôlé le pire il y a deux semaines, comme le rapporte RadarOnline. Le 11 avril, il a été emmené en urgence dans un hôpital d'Atlanta suite à un malaise grave survenu pendant le tournage du film controversé Back in Action, aux côtés de Cameron Diaz et Glenn Close. Les médecins se sont mobilisés pour ranimer l'acteur et ont finalement réussi à le stabiliser. D'après la source citée par le site américain : "Jamie a traversé un épisode médical sérieux nécessitant une intervention immédiate. Pendant plusieurs jours, son état était préoccupant et il a dû être ranimé. Il est vraiment chanceux d'être encore en vie !"

D'après certaines informations, l'intervention des médecins des urgences aurait probablement sauvé la vie de Jamie Foxx. Toutefois, des sources proches de la famille estiment que la situation était bien plus sérieuse que ce qui a été communiqué. Jamie Foxx souffre d'hypertension artérielle ce qui aurait provoqué un AVC. Un proche a expliqué : "Les médecins pensent que ce problème couvait depuis longtemps et, honnêtement, si leur intervention n'avait pas été aussi rapide, Jamie aurait pu ne pas s'en sortir." Le stress sur le plateau de tournage semble avoir été un facteur déterminant dans son malaise.

La star aurait piqué une vive colère lors de la production du film en Angleterre, s'en prenant violemment à plusieurs membres de l'équipe et provoquant le renvoi de deux réalisateurs ainsi que de son propre chauffeur personnel. Le climat tendu sur le plateau aurait même incité Cameron Diaz à reconsidérer son retour tant attendu au cinéma après neuf ans d'absence. Récemment, Nick Cannon a partagé des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Jamie Foxx, affirmant qu'il "va beaucoup mieux". Cannon prépare également une surprise pour l'acteur et a reçu sa bénédiction pour en parler publiquement. Un proche a confié : "Jamie a été très perturbé pendant le tournage. Il était difficile à côtoyer, en particulier pour Cameron. Mais maintenant, on comprend pourquoi."