Kylian Mbappé, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain (PSG), a récemment exprimé son mécontentement face à son club après avoir été trop mis en avant dans une campagne publicitaire. La star française a partagé sa frustration sur Instagram, déclenchant une réaction des autorités du club. Dans son message, Mbappé déclare : «Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 23/24. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain. Cordialement.»

Suite à cette déclaration, une source interne au PSG a indiqué au Figaro (France) que le club aurait pris contact avec l'entourage de Mbappé pour s'expliquer. Il semblerait que la vidéo en question n'avait pas passé toutes les étapes de validation avant d'être rendue publique. Pour rappel, Kylian Mbappé est connu pour ses coups de gueule et surtout pour défendre ses intérêts quand il se sent lésé ou injustement traité.

Par exemple, il avait critiqué le président de la fédération française de football l'année dernière suite à des propos très maladroits. Kylian Mbappé a répondu aux propos de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), qui avait suggéré qu'il était mécontent de la Fédération pour ne pas l'avoir défendu après son penalty raté lors de l'Euro. Mbappé a précisé que sa frustration était liée au racisme, et non au penalty, mais Le Graët ne reconnaissait pas la présence de racisme. Cette déclaration avait également suscité la colère de l'ancien international Patrice Evra et d'autres personnalités françaises.