Les plantes émettent des sons pour communiquer entre elles. C’est la nouvelle découverte qui a été faite par des chercheurs de l’université de Tel-Aviv (TAU). Selon le contenu de cette étude publiée jeudi dans la revue scientifique Cell, il s’agit bien de sons aériens émis par des plantes stressées. Ces plantes émettent des clics qui sont comme d’un pop-corn qui éclate. Selon l’une des responsables de cette étude, une grande controverse scientifique a été résolue. « Nous avons prouvé que les plantes émettent des sons ! », s’est réjouie la professeure Lilach Hadany, de la School of Plant Sciences and Food Security de l’université.

« Nos résultats suggèrent que le monde qui nous entoure est rempli de sons végétaux et que ces sons contiennent des informations sur, entre autres sujets, la pénurie d’eau ou les blessures », remarque-t-elle dans un premier temps. « Les sons émis par les plantes dans la nature sont probablement détectés par les créatures situées à proximité, telles que les chauves-souris, les rongeurs, divers insectes et peut-être aussi d’autres plantes qui ont la capacité d’entendre les hautes fréquences et d’en déduire des informations pertinentes », a poursuivi la scientifique. Des plantes auraient donc émis des sons en réaction à un besoin qu’elles ont ressenti.

Des plants de tomates et de tabac ont émis des ultrasons après avoir été privés d’eau ou coupé de leur tige. À en croire des détails qui ont été apportés, les enregistrements ont été faits à partir d’une chambre acoustique silencieuse et dans une serre bruyante. Les plans qui n’ont pas été dans un état de stress ont été moins de sons que ceux qui l’étaient. Les recherches ont porté sur diverses espèces de plantes selon les précisions qui ont été apportées par l’équipe de scientifiques. « Ces résultats peuvent modifier la façon dont nous envisageons le règne végétal, considéré comme quasi silencieux jusqu’à présent », a notamment conclu l’article.