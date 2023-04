L’ancien président américain Donald Trump a profité de sa première sortie médiatique après sa mise en accusation pour tirer à boulets rouges comme à son habitude sur les actuels responsables de la Maison-Blanche. Le milliardaire républicain a également profité de cette sortie sur Fox pour donner son avis sur les progrès de la Chine. Ce dernier estime notamment qu’à cette allure, la puissance asiatique pourrait prendre facilement la place des États-Unis. Il s’est basé sur les récentes réussites de la Chine sur le plan médiatique.

L’ancien président américain constate en effet que, l’Iran se rapproche de l’Arabie Saoudite via la Chine. Pour lui, ces pays pourraient désormais passer à l’adoption de la monnaie chinoise qu’est le Yuan. « Nous serons un pays de second rang si cela se produit », a-t-il déclaré lors de cette sortie médiatique. Il s’est attardé sur la théorie selon laquelle le dollar américain pourrait véritablement perdre de la valeur au profit du Yuan en cas d’alliance entre la Chine et l’Arabie Saoudite.

«La Chine veut changer la norme, la norme monétaire. Et si cela arrive, c'est comme perdre une guerre mondiale. Nous serons un pays de second rang. Si nous perdons notre monnaie, cela équivaut à perdre une guerre mondiale. Notre monnaie est ce qui nous rend puissants et forts », a martelé le milliardaire républicain au cours de cette sortie médiatique. Rappelons que Donald Trump n’a pas manqué de tirer à boulets rouges sur le gouvernement de Biden. Il l’accuse notamment d’avoir fait sauter le pipeline Nord Stream.