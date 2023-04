Selon une analyse récente du Telegraph, Twitter a modifié sa politique concernant les comptes publics russes liés au Kremlin depuis l'acquisition de l'entreprise par Elon Musk. Auparavant, la plateforme avait restreint ou supprimé certains comptes qu'elle accusait de s'adonner à de la désinformation et de la propagande. Cependant, le Telegraph rapporte que ces comptes sont désormais amplifiés, apparaissant de nouveau dans les résultats de recherche et les recommandations aux utilisateurs.

Le Telegraph souligne également que cette volte-face coïncide avec l'arrivée d'Elon Musk, qui a défendu la liberté d'expression et critiqué la politique antérieure de Twitter. Musk a également rétabli certains comptes suspendus, comme celui de l'ancien président américain Donald Trump. Cette décision a suscité des interrogations et des débats quant à savoir si elle constitue une protection de la liberté d'expression ou une approche irresponsable qui pourrait permettre la propagation de la désinformation et de la propagande; la Russie étant désormais dans une situation complexe vis-à-vis de l'occident.

Ce n'est pas la première fois que le milliardaire américain est pointé du doigt aux USA. Il y a quelques jours, le Pentagone a demandé à Elon Musk, propriétaire de Twitter, de supprimer des documents classifiés circulant sur la plateforme concernant la stratégie des États-Unis et de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine. Connu pour critiquer la censure, Musk a répondu de manière sarcastique: « Oui, vous pouvez totalement supprimer des éléments d’Internet. Cela fonctionne parfaitement et n’attire pas du tout l’attention sur ce que vous essayez de cacher ». Depuis qu'il a pris les rênes de Twitter, Musk a rétabli plusieurs comptes suspendus et a réhabilité le compte de l'ancien président américain Donald Trump, affirmant qu'aucune décision majeure concernant les contenus ne serait prise sans l'intervention d'un conseil spécifique.