Un jeune acteur prometteur, Saint Von Colucci, est décédé à l'âge de 22 ans ce dimanche après avoir subi plusieurs chirurgies esthétiques, 12 au total, dans le but de ressembler à Jimin, l'un des membres du célèbre groupe de K-pop BTS. Ayant dépensé plus de 220 000 dollars pour ces interventions, Von Colucci souhaitait ardemment changer son apparence, se sentant insatisfait de son visage et discriminé en raison de ses traits occidentaux en Corée du Sud, où il avait déménagé en 2019 pour poursuivre une carrière dans le divertissement.

Parmi les douze opérations réalisées en l'espace d'un an, Von Colucci a subi un lifting, une rhinoplastie, un lifting des yeux, un lifting des sourcils et une réduction des lèvres. Malheureusement, sa dernière intervention pour retirer les implants de la mâchoire qu'il avait posés quelques mois auparavant a entraîné des complications. Après avoir développé une infection post-opératoire, il a dû être intubé et est décédé quelques heures plus tard.

Avant son décès, Von Colucci avait réussi à décrocher un rôle dans une série dramatique coréenne intitulée "Pretty Lies". Il y incarnait Jimin, la star qu'il admirait tant. La série devrait être diffusée sur une plateforme de streaming américaine en octobre prochain. La disparition tragique de Saint Von Colucci soulève des questions sur les dangers potentiels des chirurgies esthétiques et met en lumière la pression exercée sur les individus pour qu'ils correspondent à des normes de beauté souvent inaccessibles.