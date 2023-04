Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide et sa fille Didistone traversent actuellement une période difficile dans leur relation. Depuis la séparation de Koffi Olomide et Aliane, la mère de Didistone, cette dernière n'hésite pas à attaquer son père sur les réseaux sociaux sans que ce dernier ne réponde. Bien au contraire, il avait récemment appelé les internautes à ne pas insulter sa fille. Face à cette situation, un proche de la famille, Eric Mulalu, a pris la parole sur Facebook pour tenter d'apaiser les tensions entre le père et la fille.

Dans une lettre adressée à Didistone, il évoque des moments passés avec Koffi Olomide et révèle qu'il avait eu une relation avec Aliane avant qu'elle ne rencontre le chanteur. Eric Mulalu décrit les conflits et les réconciliations entre lui et Koffi Olomide au fil des années et parle de l'amour que les parents de Didistone ont pour elle.

Un passage important de la lettre d'Eric Mulalu fait état de son souhait pour Didistone : "Puis-je - ma fille - dans la perspective de plaider pour elle, lui, tes frères et toi, te prier d'enterrer la hache de guerre ? Arrête ça je t'en prie. Arrête ça Didistone." Il demande ainsi à Didistone de mettre fin aux hostilités avec son père et de montrer de l'amour à sa mère.

En partageant ses pensées et ses souvenirs sur Facebook, Eric Mulalu cherche à apporter un point de vue extérieur et bienveillant dans l'espoir de résoudre cette situation délicate. Il écrit notamment : "Tu es et resteras l'éternelle Victoire qu'ils ont en partage et que jamais, l'un, ne pourra voler à l'autre, quoi que, tous trois, vous fassiez... Alors relativise je t'en supplie...". Reste à voir si l'intervention d'Eric Mulalu permettra à Koffi Olomide et à sa fille Didistone de renouer le dialogue et de surmonter leurs différends.