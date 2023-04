Des conducteurs de Tesla ont été espionnés et moqués par un groupe d’employés de l’entreprise du richissime homme d’affaires américain Elon Musk. L’affaire a été révélée au grand jour par le média britannique Reuters qui s’est basé sur les confidences d’autres employés de Tesla. En effet, selon les informations rapportées par le média, le constructeur de véhicules électriques a accès aux caméras placées sur, et dans les voitures de leurs clients. Ceci permet aux employés d’avoir ainsi accès aux différentes vidéos des utilisateurs de Tesla.

Certaines vidéos sont insolites alors que d’autres peuvent être classées dans une autre catégorie selon son continu. On retient tout de même qu’un groupe d’employés de Tesla se plaît à se partager les vidéos entre au sein de l’entreprise et à se moquer des utilisateurs. À en croire un employé de Tesla interrogé par Reuters, les vidéos sont souvent « très invasives », et se répandent parfois « comme une traînée de poudre » au sein de l’entreprise. Le média indique que certains clients sont dans des postures assez bizarres dans les vidéos.

Il rapporte par exemple la situation d’un homme qui s’approche de la voiture complètement à poils. D’autres vidéos auraient été transformées et partagées au sein de l’entreprise. Le média britannique note particulièrement que même lorsque la voiture est éteinte, les caméras continuent de faire des enregistrements. Pour l’heure, le constructeur de véhicule électrique aurait décliné l’appel de Reuters à répondre à ses différentes interrogations sur le sujet.