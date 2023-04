Un vol en Afrique du Sud a été le théâtre d'une situation terrifiante lorsqu'un cobra venimeux est d'abord apparu sous le siège du pilote, Rudolph Erasmus. Croyant d'abord ressentir de l'eau froide s'écoulant le long de son dos, il a rapidement compris qu'il s'agissait en réalité d'un serpent. Face à cette situation inattendue, le pilote a gardé son calme et a informé les passagers qu'un atterrissage d'urgence était nécessaire, sans pour autant créer de panique à bord.

L'avion a réussi à atterrir en toute sécurité à Welkom. La présence d'un serpent à bord est une situation à laquelle les pilotes ne sont généralement pas préparés. Bien qu'Erasmus ait inspecté l'avion avant le décollage, il n'avait pas réussi à repérer le serpent. Curieusement, le cobra demeure introuvable à ce jour.

Cette situation rappelle un incident similaire survenu en 2012 lorsqu'un serpent s'est échappé de la soute à bagages d'un avion de la compagnie EgyptAir en provenance du Caire, obligeant l'avion à atterrir d'urgence à l'aéroport de Hurghada. Le professionnalisme et la maîtrise de soi dont a fait preuve le pilote Erasmus ont été salués par le commissaire sud-africain de l'aviation civile, qui a souligné que ses actions ont permis de sauver toutes les vies à bord. Une morsure de cobra peut en effet être fatale. De son côté, Erasmus a remercié ses passagers pour leur calme et leur réaction mesurée face à cette situation effrayante et inédite.