Le weekend dernier, une jeune femme de 20 ans a été tragiquement tuée dans le nord de l'État de New York. Kaylin Gillis et trois de ses amis cherchaient la maison d'un ami dans le comté rural de Washington lorsqu'ils se sont trompés d'allée et ont accidentellement fini chez Kevin Monahan, un homme de 65 ans. Selon les rapports, Monahan a tiré deux coups de feu depuis son porche sur la voiture des jeunes, en touchant Gillis et en la tuant sur place.

Le shérif Jeff Murphy a qualifié cette tragédie de "cas très triste de jeunes adultes qui cherchaient la maison d'un ami et se sont retrouvés chez cet homme". Il a également confirmé que le groupe ne savait pas qu'ils étaient à la mauvaise adresse jusqu'à ce que Monahan commence à tirer sur eux. Murphy a ajouté que les jeunes se retiraient déjà de la résidence lorsque les tirs ont commencé. Cette histoire est profondément bouleversante, car elle nous rappelle à quel point la violence armée peut causer des ravages dans nos vies et dans nos communautés.

Kaylin Gillis avait toute sa vie devant elle, mais elle a été privée de cette vie par une violence gratuite et inutile. Il est important de se rappeler que la violence armée n'est pas un problème isolé et qu'elle affecte des communautés entières. Les armes à feu peuvent être facilement accessibles, ce qui peut conduire à des situations tragiques comme celle-ci. Il est impératif que nous examinions notre culture de la violence et que nous prenions des mesures pour protéger nos communautés contre les armes à feu.