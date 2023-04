Le rappeur américain Afroman, connu pour son tube planétaire "Because I Got High", a déposé les documents requis auprès de la Commission électorale fédérale pour se présenter à l'élection présidentielle de 2024 aux États-Unis. Son comité présidentiel a été nommé "Joseph Afroman Foreman for President", et il se présente en tant qu'indépendant. Cette annonce intervient après celle de Kanye West, qui avait annoncé en 2020 sa candidature pour la présidentielle et en 2022 sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024.

Lors d'un concert donné au Missouri en décembre dernier, Afroman avait déclaré à la foule son ambition de devenir le prochain POTUS (President of the United States of America en anglais ou le Président des États-Unis d'Amérique en français ndlr). Tandis que d'autres se concentrent sur les élections de 2024, le rappeur a surnommé cette élection la "20-20-FRO". Selon TMZ, la plateforme d'Afroman mettra l'accent sur la légalisation nationale de la marijuana, un sujet qui tient à cœur au rappeur.

Afroman ne serait pas la première personnalité de la musique à se lancer dans la course présidentielle. En 2020, Kanye West avait également annoncé sa candidature sur Twitter, affirmant qu'il était temps de réaliser les promesses des États-Unis en ayant foi en Dieu, en unifiant la vision et en construisant le futur. Il avait également déclaré qu'il comptait se présenter à l'élection présidentielle de 2024 vers la fin de l'année 2022. "Faites connaissance avec Milo [Yiannopoulos], il travaille sur ma campagne présidentielle", a déclaré le rappeur dans une vidéo.

La candidature d'Afroman est donc une nouvelle qui n'est pas totalement surprenante, compte tenu du contexte politique actuel aux États-Unis, où de nombreuses célébrités ont exprimé leur ambition de devenir président. Bien qu'il soit encore tôt pour dire si Afroman réussira à se qualifier pour les primaires et les élections présidentielles, il sera intéressant de voir comment sa plateforme politique sera accueillie par les électeurs américains, en particulier sur la question de la légalisation de la marijuana.