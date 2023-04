Roc Nation, la société dirigée par le célèbre rappeur américain Jay-Z, fait de nouveau face à des accusations judiciaires. Cette fois-ci, la société est accusée d'avoir volé les rythmes protégés par le droit d'auteur de deux chansons, "Plain Jane" d'A$AP Ferg et "F.N.F. (Let’s Go)" de GloRilla, sans autorisation. Le producteur Kerry D. Brown, membre directeur de Krushial K. Productions, a déposé une plainte contre Roc Nation, affirmant que les rythmes qu'il avait transférés au vice-président de Roc Nation, Lenny Santiago, dans le cadre d'un partenariat potentiel en 2015, ont été utilisés sans son autorisation pour les deux chansons en question.

Ceci n'est pas la première fois que Jay-Z fait face à des accusations judiciaires. En 1999, il a été accusé de poignarder un producteur de disques nommé Lance Rivera lors d'une fête à New York. Jay-Z a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et a été condamné à trois ans de probation. En 2001, Jay-Z a été impliqué dans une bagarre dans un club de Manhattan avec le producteur de disques irlandais Phil Collins. Il a été arrêté pour agression au troisième degré, mais les charges ont finalement été abandonnées. En 2004, Jay-Z a été impliqué dans une autre affaire judiciaire lorsqu'il a été poursuivi par la famille d'un adolescent tué lors d'une fusillade à l'extérieur d'un concert de Jay-Z en 2000.

Malgré ces accusations passées, Jay-Z est devenu une figure respectée dans l'industrie de la musique et a continué à avoir un impact significatif sur la culture hip-hop et la scène musicale dans son ensemble. En plus de sa carrière musicale, Jay-Z est également impliqué dans plusieurs entreprises, notamment Tidal, une plateforme de streaming musical, et Roc Nation, une agence de divertissement et de gestion de talents.

L'accusation actuelle portée contre Roc Nation pourrait avoir des conséquences importantes pour l'entreprise et pour Jay-Z lui-même, si son nom est associé à cette affaire. La société doit maintenant répondre devant la justice et suivre la procédure légale en vigueur pour répondre à la plainte de Kerry D. Brown.