L'acteur Tyrese Gibson se bat contre le juge Kevin M. Farmer qu'il accuse de racisme et de comportement déplacé dans le cadre de son affaire de divorce avec son ex-femme, Samantha Lee Gibson. Tyrese a révélé sur les réseaux sociaux que le juge aurait utilisé un juron pour désigner Samantha devant son avocate noire, Tanya Mitchell Graham, et d'autres personnes présentes. Le couple a connu sa part de problèmes depuis leur séparation, mais Tyrese affirme qu'il n'a jamais insulté la mère de son enfant. L'acteur s'est dit choqué d'entendre le juge, supposé représenter la loi, utiliser un tel langage envers son ex-femme.

Tyrese se demande pourquoi ce juge est toujours en fonction et a appelé à l'action pour sa prochaine audience de divorce. Tyrese a demandé l'expulsion du juge Farmer, mais il a été maintenu en fonction et a continué à superviser l'affaire. L'avocate de Tyrese, Tanya Mitchell Graham, ne se laisse pas abattre et prévoit de déposer une requête pour un nouveau procès le mois prochain.

Concernant les paiements, Tyrese doit verser environ 258 000 $ d'ici le 15 mai, mais cette date pourrait être repoussée une fois leur appel déposé. De plus, il a été révélé que Tyrese a toujours payé une pension alimentaire pour enfants, mais pas les 10 000 $ par mois ordonnés par le tribunal - il a plutôt versé 2 236 $ par mois.

Avant l'audience, Tyrese a appelé des personnalités telles que l'avocat des droits civils Ben Crump et Martin Luther King III pour soutenir son combat contre le juge Farmer, bien qu'ils n'aient pas été présents. Le juge a condamné Tyrese pour son incapacité à verser l'argent qu'il avait été condamné à payer et l'a tenu pour outrage au tribunal. Finalement, Tyrese a été condamné à payer 237 944 $ en pension alimentaire pour leur fille Soraya, 399 000 $ pour les frais d'avocat de Samantha, et 17 000 $ pour le maître spécial.