Un adolescent noir de 16 ans, Ralph Yarl, lutte pour sa vie après avoir été grièvement blessé par une balle dans la tête pour avoir simplement sonné à la mauvaise porte à Kansas City, Missouri. L'incident tragique a eu lieu jeudi soir et est considéré comme une erreur d'identité. Ralph a été transporté d'urgence à l'hôpital où il se remet de ses blessures. La police de Kansas City a arrêté et relâché l'homme qui a tiré sur Ralph, et son nom n'a pas été divulgué.

L'affaire a attiré l'attention nationale grâce aux efforts de célébrités telles que Halle Berry et Naomi Campbell, qui ont appelé à des accusations appropriées contre le propriétaire de la maison. Face aux coûts médicaux élevés, la famille de Ralph Yarl a lancé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds afin de couvrir ses frais d'hospitalisation, réussissant à collecter plus de 500 000 $ sur les 750 000 $ demandés.

Le chef de la police de Kansas City, Stacey Graves, a déclaré que le bureau du procureur du comté de Clay était prêt à reprendre l'affaire pendant que la police continuait de rassembler des preuves. Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, a assuré que l'affaire recevait toute l'attention du département de police. L'histoire de Ralph Yarl soulève des questions sur la violence armée et le racisme aux États-Unis, et de nombreuses personnes espèrent que justice sera rendue et que cet incident tragique servira de catalyseur pour un changement significatif.