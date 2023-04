Depuis son ouverture en 2002, la prison de Guantanamo est le théâtre de nombreuses controverses liées aux droits humains et à la légalité de la détention prolongée sans procès des détenus. Cette prison, située sur l'île de Cuba, a été créée par les États-Unis dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme, après les attentats du 11 septembre 2001. On apprend il y a quelques heures que l'armée américaine a rapatrié en Algérie, Said bin Brahim bin Umran Bakush, un prisonnier qui avait été détenu à Guantanamo sans inculpation pendant plus de 20 ans.

Il faisait partie d'un groupe de combattants non importants qui ont été arrêtés par les services de sécurité pakistanais lors d'un raid en 2002. Pour rappel, En octobre 2022, Saifullah Paracha, un Pakistanais de 75 ans, a été libéré après 17 ans d'emprisonnement à Guantanamo, sans jamais avoir été inculpé. Il était soupçonné d'avoir des liens avec Al-Qaida, notamment avec Oussama ben Laden et Khalid Cheikh Mohammed. Le Département américain de la Défense a déclaré qu'il ne représentait plus une menace pour les États-Unis.

Le cas de Paracha n'est pas unique, et il y a eu de nombreux autres prisonniers détenus à Guantanamo pendant de longues périodes sans être inculpés ou sans avoir bénéficié de procès réguliers. Les conditions de détention ont également été largement critiquées, et l'utilisation de techniques d'interrogatoire coercitives a suscité des accusations de torture.

De nombreux groupes de défense des droits humains ont appelé à la fermeture de la prison et à la libération des prisonniers. Bien que l'administration Biden ait pris des mesures pour y parvenir, ce n'est pas encore le cas.