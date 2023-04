Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, a récemment affirmé que Vladimir Poutine avait interféré dans la campagne présidentielle américaine de 2016 en raison de sa crainte envers Hillary Clinton et sa position vis-à-vis de la démocratie. Les commentaires de Mme Pelosi ont été faits lors d'une conférence à la Columbia School of International and Public Affairs, où elle a discuté de la politique mondiale, de la sécurité nationale et du recul de la démocratie face à l'ancienne première dame des Etats-Unis.

L'ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et l'ancienne candidate démocrate Hillary Clinton était face à face lors d'un événement à la School of International and Public Affairs de l'Université de Columbia. Occasion pour Nancy Pelosi de tacler le numéro un russe et d'encenser l'ancienne candidate démocrate. A en croire l'ancienne élue, c'est la clarté d'Hillary Clinton et sa position de la démocratie qui ont fait que le président Poutine la craignait le plus. Selon elle, c'est à cause du manque de démocratie en Russie que le président Poutine s'est ingéré dans les élections américaines parce qu'il la craignait.

Ce n'est pas la première fois que la question de l'ingérence de la Russie dans les élections américaines est évoquée dans les débats et dans la presse. Le dossier avait fait couler beaucoup d'encre et de salive aux USA. En Septembre 2021, un proche d’Hillary Clinton inculpé pour avoir menti au FBI comme nous l'avons rapporté dans un précédent article. Ses avocats avaient réagi à l'époque.« Monsieur. Sussmann n'a commis aucun crime », avait réagi les avocats du mis en cause à travers un communiqué. « Toute poursuite ici serait sans fondement, sans précédent et constituerait une déviation injustifiée de la manière apolitique et fondée sur des principes dont le ministère de la Justice est censé faire son travail. », poursuit le communiqué.