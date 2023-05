Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son ultime condition pour une rencontre avec Vladimir Poutine, affirmant qu'un tel rendez-vous ne serait possible qu'après le retrait total des troupes russes du territoire ukrainien. Dans une interview accordée au quotidien sud-coréen Chosun Ilbo publiée le 30 mai, Zelensky a déclaré que Poutine avait évité tout contact avec lui pendant deux ans, y compris des discussions téléphoniques. Selon le président ukrainien, Poutine n'a "rien d'important à dire".

Zelensky a clairement indiqué que la conversation serait difficile tant que les troupes russes ne se seraient pas complètement retirées de l'Ukraine. "Poutine est clairement conscient que ses efforts pour saisir l'Ukraine par la force sont indiscutables", a-t-il déclaré. "Il ne veut que saisir l'Ukraine par la guerre et détruire la souveraineté ukrainienne". Selon le président ukrainien, le prochain objectif de Poutine serait la Biélorussie, pays qu'il estime déjà en cours d'absorption par la Russie.

Article similaire Russie: Poutine prend une décision qui indique clairement ses intentions futures Ce lundi, le Président russe, Vladimir Poutine, a officialisé le retrait de la Russie du Traité sur les Forces Armées Conventionnelles en Europe (CFE). Cette…

Zelensky est également allé plus loin dans son analyse des intentions de Poutine, estimant que le dirigeant russe aspire à la renaissance de l'Union soviétique, objectif qu'il tente d'atteindre par l'agression et l'intimidation. "Son but dans la vie est de restaurer l'Union soviétique", a déclaré le président ukrainien. "Puisqu'ils (les Russes) n'ont aucun moyen d'atteindre cela par la diplomatie, ils ont essayé toutes sortes d'intimidations et de transformer l'énergie en armes. La plupart d'entre elles ont échoué. Ils ont donc choisi d'être les agresseurs manifestes. Ils tuent et torturent des milliers de civils, occupent des centrales nucléaires et menacent même un désastre nucléaire."

Ces déclarations interviennent alors que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine, a récemment exprimé les conditions de la Russie pour la mise en place d'un processus de paix avec l'Ukraine lors d'une interview avec TASS. Selon lui, l'Ukraine doit abandonner son ambition d'adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne et revenir à son statut neutre, comme stipulé dans la déclaration de souveraineté de 1990. De plus, Galouzine a ajouté que l'Ukraine devrait "accepter les nouvelles réalités territoriales dues au respect du droit des peuples à l'autodétermination", faisant référence aux territoires occupés par la Russie dans l'est de l'Ukraine. Une impasse diplomatique semble ainsi se dessiner, chaque partie imposant des conditions préalables potentiellement inacceptables pour l'autre.