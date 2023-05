L'ancien ministre taïwanais de la Défense, Feng Shih-kuan, a récemment lancé un avertissement concernant l'annonce du don d'armes américaines à l'île, revendiquée par Pékin. Selon lui, Taïwan paierait un prix élevé pour avoir accepté ces armes gratuites fournies par les États-Unis. Récemment, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avait confirmé que le Pentagone enverrait une "aide supplémentaire à la sécurité" gratuitement à Taïwan, au milieu des tensions croissantes avec la Chine continentale. Cependant, l'ancien ministre de la Défense taïwanais met en garde contre les conséquences de cette décision. De son côté, l'actuel ministre de la Défense de Taïwan avait précisé que ces armes supplémentaires seraient données gratuitement et ne seraient pas déduites de la liste d'achat qui avait été retardée par les États-Unis.

Il a également mentionné que ces armes seraient facilement disponibles dans l'inventaire américain, soulignant ainsi que c'est aux États-Unis de décider quand elles seront livrées. Cependant, l'ancien ministre de la Défense taïwanais a exprimé ses préoccupations quant aux conséquences de l'acceptation de ces armes gratuites. Selon le chef actuel du Conseil des anciens combattants de Taïwan, recevoir soudainement une telle aide gratuite implique de payer un prix impensable. Il a toutefois refusé de préciser en quoi consiste exactement ce prix. Interrogé sur la possibilité que ce prix soit la guerre, il a déclaré : "Je crois que nous ne serions pas si stupides et qu'il devrait y avoir des choix." Cette réponse énigmatique laisse entendre que les autorités taïwanaises pourraient faire face à des décisions difficiles et délicates dans un avenir proche.

Les tensions entre Taïwan et Pékin se sont intensifiées ces derniers mois, suscitant des inquiétudes quant à un éventuel conflit. Alors que la Chine considère Taïwan comme une province rebelle, les autorités taïwanaises cherchent à préserver leur autonomie et leur souveraineté. Dans ce contexte, les États-Unis ont renforcé leur soutien à l'île en fournissant des armes et en affichant leur engagement envers sa sécurité. Les autorités chinoises ont réagi avec fermeté, multipliant les avertissements contre toute ingérence étrangère dans cette question sensible. Cette escalade souligne les défis géopolitiques auxquels la région fait face et la complexité des relations entre ces acteurs majeurs.