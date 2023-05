Quelle est la situation de l’ex-ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci? L'annonce de son limogeage fait depuis le mardi 23 mai 2023 et jusqu’à ce mercredi 24 mai 2023 la « une » des médias tant sur le plus national qu’international. Ce mercredi 24 mai 2023, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a, en marge du compte rendu du conseil des ministres, réagi à l'information

Selon le porte-parole du gouvernement, « au terme de la constitution de notre pays, le président de la République a la prérogative exclusive de nommer ses ministres, de déterminer leurs attributions et de mettre fin à leur fonction » et que « le cas échéant tout cela obéit à un certain formalisme ». Pour Wilfried Léandre Houngbédji, «il va sans dire qu’en temps et en heure les actes qui consacrent la nomination d’un ministre ou sa sortie du gouvernement sont les éléments qui permettent d’apprécier la situation ».