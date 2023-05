N’Dali La Fédération béninoise de football (FBF) organise le samedi 27 mai 2023 à N’Dali dans le département du Borgou une Assemblée générale extraordinaire. Cette Assemblée générale Extraordinaire de la famille du football béninois aura pour objectif pour les congressistes de valider le plan stratégique et le contrat d’objectifs d’instance faîtière du football béninois pour le cycle 2023-2026.

Avec donc la validation du plan stratégique et de contrat d’objectifs pour le cycle 2023-2026, les membres du Comité exécutif de la Fbf doivent cesser désormais de naviguer à vue. Aussi les acteurs du sport roi auront un regard de la manière dont le football béninois est géré par ses dirigeants. Cette discipline tant aimée de la plus grande partie de la population aura désormais une boussole. Il faut rappeler que les membres actuels du Comité exécutif de la Fbf ont été élus le samedi 20 août 2022 à Djassin à Porto-Novo lors de l’Assemblée générale élective de l’instance. Les délégués ont, au cours de cette Assemblée générale élective, renouvelé leur confiance à l’unique liste « Allons plus loin » conduite par le président sortant de la Fbf, Mathurin de Chacus.