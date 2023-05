Réunissant les différents acteurs du processus, le premier forum sur les Objectifs de Développement Durable a été lancé mardi 30 mai 2023 au palais des congrès de Cotonou, par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané. Le premier forum sur les Objectifs de Développement Durable a été lancé mardi 30 mai 2023 au palais des congrès de Cotonou. Ce forum est basé sur le thème: ‹‹ renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD ››.

Les expériences en cours dans les localités en matière d'atteinte des ODD sont au cœur des échanges. En effet, les collectivités locales ont un rôle primordial dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, le Bénin les a vite intégrées au processus depuis l'adoption de l'agenda 2030 à l'International. ‹‹ Cette assise vise à susciter non seulement l'implémentation de ces expériences réussies mais aussi une volonté spontanée des partenaires et autres acteurs à soutenir les actions pour une meilleure atteinte des Objectifs de Développement Durable ››, a déclaré le ministre du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané.

Selon Magloire Aguessy, directeur général de la coordination et du suivi des ODD, cette première édition est ‹‹ un creuset de reddition de compte en matière de mise en œuvre des ODD et de façon plus précise au niveau local à travers le partage des contenus des rapports sur les examens locaux volontaires réalisés par les communes d'Abomey-Calavi, d'Avrankou, Bassila et de Nikki ››. Le coordonnateur résident des Nations-Unies au Bénin Salvator Niyonzima a remercié le gouvernement béninois pour ses efforts inlassablement fournis dans l'atteinte des ODD et a réitéré l'engagement des Nations-Unies à soutenir le Bénin.