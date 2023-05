Dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Guépards du Bénin affronteront le 17 juin prochain au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, les Lions de la Téranga du Sénégal. C’est dans ce cadre que le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr va dévoiler sa liste le mardi 06 juin 2023 à la salle de conférence du stade de l’Amitié.

Il faut signaler que le match Bénin # Sénégal est d’une importance capitale pour les poulains de Gernot Rohr. Actuellement, deuxième du groupe L avec 4 points derrière le Sénégal qui totalise 12 points, le Bénin a le même nombre de points que le Mozambique mais, il le dépasse au niveau du goal avérage. Alors, les Béninois ont besoin nécessairement d’une victoire sur ses propres installations afin de maintenir toujours toutes ses chances de qualification pour la phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023. Par contre en cas de match nul, les coéquipiers du capitaine Khaled Adénon seront toujours dans la course de la qualification mais, ils auront une difficile rencontre à jouer à Maputo lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Can2023 contre les Mozambicains qu’ils doivent remporter obligatoirement. C’est pourquoi, l’équipe nationale du Bénin doit bien négocier la confrontation Bénin # Sénégal du 17 juin 2023 à Kouhounou.