Les difficultés financières du Trésor américain atteignent des niveaux alarmants alors que Washington repousse au dernier moment l'augmentation du plafond de la dette. Les données les plus récentes du gouvernement fédéral indiquent que, à la fermeture des bureaux le 25 mai, le Trésor ne disposait que de 38,8 milliards de dollars en espèces, un chiffre en chute libre par rapport aux plus de 200 milliards de dollars disponibles en début de mois et se rapprochant dangereusement du seuil critique de 30 milliards de dollars.

Pour mieux saisir l'ampleur de cette situation, il est intéressant de noter que 31 milliardaires valent chacun plus que les liquidités de 38,8 milliards de dollars du gouvernement fédéral, selon le Bloomberg Billionaires Index. Parmi ces milliardaires, certains se démarquent par leur richesse colossale. Le magnat de la mode Bernard Arnault, président du fabricant de produits de luxe LVMH, possède une fortune estimée à 193 milliards de dollars. Elon Musk, fondateur de Tesla, vaut quant à lui 185 milliards de dollars, et Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, détient une valeur nette de 144 milliards de dollars. La liste des 31 milliardaires dépassant le montant total des liquidités du gouvernement fédéral inclut des noms familiers tels que Michael Dell, l'investisseur légendaire Warren Buffett et le co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, ainsi que des milliardaires moins connus comme le français François Pinault et le président de Chanel, Alain Wertheimer.

Ces chiffres mettent en évidence l'écart considérable entre les ressources financières de l'État et les fortunes individuelles de certains des individus les plus riches du monde. La situation financière précaire du Trésor américain soulève des inquiétudes quant à la capacité du gouvernement à honorer ses obligations financières et à maintenir un fonctionnement adéquat des services publics. Le plafond de la dette, qui fixe le montant maximal de la dette que le gouvernement fédéral peut contracter, doit être relevé afin d'éviter une crise économique majeure. Cependant, les négociations politiques prolongées et les différends partisans ont conduit à une situation où cette décision cruciale est repoussée jusqu'à la dernière minute. Si le plafond de la dette n'est pas relevé à temps, cela pourrait entraîner des conséquences graves, telles qu'une dégradation de la cote de crédit du pays, une augmentation des taux d'intérêt, une baisse de la confiance des investisseurs et une volatilité accrue sur les marchés financiers.

Liste des 31 milliardaires

1- Bernard Arnault: 193 milliards de dollars

2- Elon Musk: 185 milliards de dollars

3- Jeff Bezos: 144 milliards de dollars

4- Bill Gates: 126 milliards de dollars

5- Larry Ellison: 116 milliards de dollars

6- Steve Ballmer: 115 milliards de dollars

7- Larry Page : 112 milliards de dollars

8- Warren Buffet : 112 milliards de dollars

9- Sergey Brin : 107 milliards de dollars

10- Marc Zuckerberg : 95,5 milliards de dollars

11- Carlos Slim : 92,2 milliards de dollars

12- Françoise Bettencourt Meyers : 88,1 milliards de dollars

13- Mukesh Ambani: 86,1 milliards de dollars

14- Amancio Ortega: 67,8 milliards de dollars

15- Jim Walton: 66,8 milliards de dollars

16- Rob Walton: 65,0 milliards de dollars

17- Alice Walton: 64,0 milliards de dollars

18- Gautam Adani: 62,9 milliards de dollars

19- Zhong Shanshan: 61,5 milliards de dollars

20- Jacqueline Badger Mars: 61,4 milliards de dollars

21- Jean Mars: 61,4 milliards de dollars

22- Julia Flesher Koch et sa famille: 60,7 milliards de dollars

23- Charles Koch: 60,5 milliards de dollars

24- Michel Dell: 54,5 milliards de dollars

25- Alain Wertheimer: 46,4 milliards de dollars

26- Gérard Wertheimer: 46,4 milliards de dollars

27- Giovanni Ferrero et sa famille: 43,5 milliards de dollars

28- Zhang Yuming: 42,3 milliards de dollars

29- Klaus-Michael Kuehne: 41,6 milliards de dollars

30- Phil Knight et sa famille : 41,5 milliards de dollars

31- François Pinault: 40,1 milliards de dollars